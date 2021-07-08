Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sen bu kafayla çok gidersin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Seçim hazırlıklarına başlama talimatı veren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine de cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın hedefinde iktidara gelince özel uçakları arabaları satacağını söyleyen Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan "Neymiş gelince uçakları satacakmış. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin. Otobüslerle beraber seyahat edersin." dedi.

Seçim çalışmalarına başlanması için vekillere de seslenen Erdoğan Meclis'in kapanmasıyla il il gezilmesi talimatı vererek şunları söyledi: "Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

*Yeni yönetim sistemimizin 3'üncü yılını geride bırakıyoruz. Şartlar ne olursa olsun milletimiz geleceğine sahip çıkıyor.

*AK Parti'yi kurarken, 'bu parti milletin partisidir' demiştik. Girdiğimiz her seçimde sadece milletimize güvendik.

*Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılar da odur. 15 Temmuz darbe girişimindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planları aynıdır.

*Ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik, yurtdışı altınlarımızı getirdik.

*Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

*Milletimize, özellikle gençlerimize sesleniyorum: Müsterih olun. Bu ülkedeki hiçbir insanımız sahipsiz değildir.

*Önümüzdeki seçimlerle ilgili niyetlerini gizleme niyeti dahi duymuyorlar. Seçimler için muhalefete açık çek vermiş durumdalar. 2023 ile ilgili telaştalar. Ülke yönetiminde ısrarla uzak tuttu bu zihniyetin sözcülüğüne bunlar soyundu. Karşımızdakiler de farkında tüm güçleriyle bastırıyorlar.

*Neymiş gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunu söyledi. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin. Otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla daha çok gidersin.

*Bizim için şurada son iki durak var çok önemli. Bu 2021-2022, 2023’e tamamen seçim yıldır ve bu çalışma ile birlikte değerli kardeşlerim biz istikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.

*Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum.