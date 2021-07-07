Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında tavan yükseldi
Kıdem tazminatı alt ve üst limitleri asgari ücret ve memur maaşına endeksli. Alt limit asgari ücretteki artışa göre yükselirken, üst limit yani tavan memur maaşına yapılan zamma paralel artıyor. Temmuz ayı memur maaşı yüzde 8.45 zamlanınca kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi ve 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya çıktı.
Çalışanların sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre tazminatın alt limiti yılda bir kez ve üst limiti ise iki kez değişiyor. Alt limiti asgari ücret belirliyor.
Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 21.56’lık artışla brüt 3 bin 577 liraya çıkmıştı. Yani en düşük tazminatta bu tutar baz alınıyor.
Yüzde 8.45 arttı
Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor. 4 Ocak’ta enflasyonla memur maaş artışı yüzde 7.36 olmuştu.
Buna göre kıdem tavanı da 7 bin 639 liraya yükselmişti. Önceki gün açıklanan enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memura yüzde 8.45 zam yapılmıştı.