Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında tavan yükseldi

Yüzde 8.45 arttı

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor. 4 Ocak’ta enflasyonla memur maaş artışı yüzde 7.36 olmuştu.