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Antalya'da turistler PKK propagandası yaptı kavga çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da turistler PKK propagandası yaptı kavga çıktı

Antalya'da bir otelde üç turistin PKK propagandası yaptığına yönelik iddialar oteli ayağa kaldırdı.

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Antalya’da bir otelde konaklayan Danimarkalı 3 turistin, lobide PKK propagandası yaptığı iddiası polis ekiplerini alarma geçirdi. İfadeleri alınan 3 turist yanlış anlaşıldıklarını ileri sürdü.

Olay, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Danimarka uyruklu isimleri açıklanmayan 1'i kadın 3 turist, lobiye giderek iddiaya göre PKK propagandası yaptı. Sözlerin ardından otel çalışanları ile turistler arasında tartışma çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda resmi ve sivil ekip sevk edildi. Ekipler 3 turistin otel içerisinde ifadelerine başvurdu. Turistler verdikleri ifadede yanlış anlaşıldıklarını ileri sürdü.

Polis ekipleri herhangi bir şikayet olmaması üzerine turistler hakkında işlem yapmadan otelden ayrıldı. Yaşanan olay sonrası turistlerin başka bir otele geçecekleri öğrenildi.

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