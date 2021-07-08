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CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önerisine o fotoğrafıyla cevap verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önerisine o fotoğrafıyla cevap verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın tarifeli uçak kullanırsın sözlerine o fotoğrafını kullanarak "Korkma, o kadar da kötü değil" yanıtı verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Neymiş gelince uçakları satacakmış. Bir defa devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok. Uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın, neyle, tarifeli uçaklarla mı?" diye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

"Erdoğan 'Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz' demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi."

Kılıçdaroğlu daha sonra bu fotoğrafını paylaştı:

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