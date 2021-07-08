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BBP'li Fatma Yümlü'ye ters kelepçe takmışlardı! O polisler hakkında karar verildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
BBP'li Fatma Yümlü'ye ters kelepçe takmışlardı! O polisler hakkında karar verildi

BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün işyerinde ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

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ORDU'da, iş yerindeki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri tarafından izole altına alınmak istenmesine, temaslı olmadığı gerekçesiyle direnen BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Olay, geçen Cuma saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'ye ait modaevinde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü’nün adını verdi. Bunun üzerine öğle saatlerinde modaevine filyasyon ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yümlü’nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti. Ancak Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı. Ordu Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Valilikten açıklama

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ters kelepçe olayına karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir” denildi.

'Soylu'nun talimatına rağmen manidar' demişti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, olayı öğrenir öğrenmez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve bu hadisenin yaşanmasına neden olan görevlilerle ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti. Destici şunları söylemişti:

"Her kamu görevlisi gibi güvenlik güçlerimiz de görevlerini hukuk çerçevesinde yapmak zorundadır. Ters kelepçe uygulamasının en ekstrem durumlarda ve son çare olarak uygulanması gerektiğine dair tüm kolluk güçlerine, İçişleri Bakanımızın talimatı olduğunu da biliyoruz. Buna rağmen hem de bir bayana bu uygulamayı reva görmek, haksız ve idari-adli süreçlerde soruşturulup yargılanması gereken bir durumdur. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bu ve benzer hususlardaki yüksek hassasiyeti ve talimatlarına rağmen, bunların yaşanıyor olması da çok manidardır.

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