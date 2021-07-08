Kimlik randevusu alma numarası kaç 2021 nasıl alınır?

İşlemlerini hızlı şekilde gerçekleştirmek isteyen kişiler telefon üzerinden randevu alabilmektedir. Telefondan randevu alan kişiler işlemlerini randevu gününde hemen gerçekleştirmektedir. Kimlik, pasaport ve sürücü kimlik işlemleri için nüfus müdürlüğü numarası 199'dur. Peki yeni kimlik randevusu alma nasıl olur, son gün ne zaman?

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Kimlik işlemleri için iletişim kurulacak kurum nüfus müdürlüğü olarak bilinmektedir. Telefon üzerinden randevu almak oldukça hızlı ve kolay çözüm yollarından biridir. Telefon numarası ile nüfus müdürlüğünden randevu almak isteyen kişiler için telefon numarası belirli kaynaklarda yer almaktadır. Yenilenen nüfus müdürlüğü hakkında tüm detayları derledik.

Kimlik kartlarında yeni dönem hayata geçirildi. Yen tip kmlik kartı ile

sürücü belgesi birleşecek. Bunun için Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel

Müdürlüğü üzerinden randevu almak gerekiyor. Pek, yen tip kimlik

ehliyet randevusu nasıl alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı. Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.

Yeni kimlik randevusu alma: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kuruma gitmeden önce başvuru ücretinin yatırılması gereklidir.

Kimlik yenileme ücreti var mı: Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmayacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir. Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.

Yeni kimlik ücreti kaç para: Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25,00 TL Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50,00 TL

Yeni kimlik kaç günde teslim edilir: İstenilen belgelerin tamamlanması sonrasında randevu alınan nüfus müdürlüklerine giderek başvuru işlemi gerçekleştirilir. Çok kısa ve basit bir işlemle süren başvuru süreci, vatandaşın parmak izi ve imzası alınmasıyla birlikte işlem gerçekleşir. Kimlik, başvuru esnasında verilmez, 7 iş günü içerisinde belirlenen adrese PTT tarafından teslim edilir. Başvuru sürecini takip etmek için https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden kimliğin ne durumda ve nerede olduğu öğrenilebilir. Teslim edilemeyen kimlikler, bağlı olunan il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerine iade edilir. Vatandaş kimliğini almak ve akıbetini öğrenmek için bağlı olduğu nüfus müdürlüklerine gidebilir. 20 iş günü içerisinde teslim alınmayan kimlikler imha edilir. Aynı işlemleri tekrar yaparak yeni kimlik başvurusu gerçekleştirilebilir. Kimlikler verildiği tarihten itibaren 10 yıl kullanım süresi vardır. Her 10 yılda bir değiştirmek zorunludur