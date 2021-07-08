Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rekor sayıyı açıkladı: 10 günde 8 milyon

Sağlık Bakanı Koca aşılamaya ilişkin son yaptığı paylaşımda 'Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti' dedi.

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Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri." ifadelerini kullandı.