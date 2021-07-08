BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,29
ALTIN 504,78
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Doğu Perinçek IBAN numarası paylaşarak para istedi

Doğu Perinçek IBAN numarası paylaşarak para istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partinin iktidar yoluna girdiğini öne sürerek bağış kampanyası başlattı. Perinçek, IBAN numarası paylaştı.

Abone ol

Perinçek, Aydınlık'taki köşesinde bir yazı kaleme alarak, Vatan Partisi'nin iktidar yoluna girdiğini iddia etti ve bir bağış kampanyası başlattı. Perinçek, "Bağışlarınız üreticilerin iktidar hedefli örgütlenmesi içindir. Bağışlarınız milleti örgütlemek ve Üreticilerin Milli Hükümeti’ni kurmak içindir. Bağışlarınız Asya ikliminde bağımsız, başı dik, üreten Türkiye içindir. Bağışlar Vatan Partisi’ne Vatan Partisi İktidara!" derken, yazısının sonunda IBAN da paylaştı.

Para isteme nedeni açıkladı

Doğu Perinçek'in yazısı şöyle:

"Vatan Partisi, iktidar yoluna girmiştir. ABD’nin dayattığı borçlanma ve bölünme sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, ABD emperyalizmine karşı mücadelenin ön cephesindedir. Onun terör örgütlerini eziyor, bağımsızlaşıyor. Doğrudur, Türkiye borçlanma ekonomisinin ağır sancılarını yaşıyor. Ancak önümüze bakarsak, Üretim Devriminin eşiğindeyiz.

Altın çağımıza girdik
Vatan Partisi’nin Programı ve siyasetleri bu süreçte bir bir Türkiye’nin gündemine geliyor ve hayata geçiyor. Bütün dünya, Türkiye’nin seçkin çevreleri ve milletimiz bu olayı görüyor. Bu koşullarda Vatan Partimize olağanüstü bir yöneliş var. Vatan Partisi, Altın Çağına girmiştir. Altın Çağ, iktidara yürüme çağıdır. Partimiz tarihinin dönüm noktasındayız. 

Bağışlarla iktidara geleceğiz
Partimiz, gönüllerden akan bağışlarla iktidar yolunda yürüyecek. Yunus Emre’nin dediği gibi “dosta gidenün yolı, gönül içinden geçer. Türkiye, zorluklara teslim olmayacak. Vatan Partisi, zorluklardan çıkışın anahtarıdır. Karşılaştığımız zorlukları birlikte aşacağız.

Fedakarlık yapıp bağışta bulunun
Sizlerin bilinçlerinizdeki özlemlerinize, gönüllerinizdeki ateşe, yüreklerinizdeki kararlılığa, Anadolu erenlerinden miras kalan fedakârlık geleneğine başvuruyoruz. Bağışlarınız üreticilerin iktidar hedefli örgütlenmesi içindir. Bağışlarınız milleti örgütlemek ve Üreticilerin Milli Hükümeti’ni kurmak içindir. Bağışlarınız Asya ikliminde bağımsız, başı dik, üreten Türkiye içindir. Bağışlar Vatan Partisi’ne Vatan Partisi İktidara!

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Metropoll'den bomba anket! Hangi parti ne durumda gençlerde şok sonuçlar
Foto Galeri Metropoll'den bomba anket! Hangi parti ne durumda gençlerde şok sonuçlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mahsun Kırmızıgül oğlu Mahmut kimdir kaç yaşında annesi kimdir?
Mahsun Kırmızıgül oğlu Mahmut kimdir kaç yaşında annesi kimdir?
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Deniz Baykal'la ilgili rezil açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Deniz Baykal'la ilgili rezil açıklama
Tekirdağ'da maskesiz hapşırdı diye bıçaklanan adam kanlar içinde kaldı
Tekirdağ'da maskesiz hapşırdı diye bıçaklanan adam kanlar içinde kaldı
İkinci el araç satışlarında temmuz ayına dikkat! Kırılma ayı olacak uzman isim uyardı
İkinci el araç satışlarında temmuz ayına dikkat! Kırılma ayı olacak uzman isim uyardı
Sinema dünyası yasta! Usta oyuncu Robert Downey Sr. hayatını kaybetti
Sinema dünyası yasta! Usta oyuncu Robert Downey Sr. hayatını kaybetti
Gözyaşlarıyla anlatmıştı! Merve Akpınar'a yüzde 100 bursu bakın kimin verdi
Gözyaşlarıyla anlatmıştı! Merve Akpınar'a yüzde 100 bursu bakın kimin verdi
Japonya'da OHAL ilan edildi 22 Ağustos'a dek sürecek
Japonya'da OHAL ilan edildi 22 Ağustos'a dek sürecek
Nar kabuğu mucizesi! Koronayı daha tükürükte yok ediyor
Nar kabuğu mucizesi! Koronayı daha tükürükte yok ediyor
CHP'de Muharrem İnce'yi alkışlayan ilçe yöneticisi görevden alındı
CHP'de Muharrem İnce'yi alkışlayan ilçe yöneticisi görevden alındı
Kayseri'de sesi duyup bakınca suçüstü yakaladı! Hastanelik etti
Kayseri'de sesi duyup bakınca suçüstü yakaladı! Hastanelik etti