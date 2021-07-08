Doğu Perinçek IBAN numarası paylaşarak para istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partinin iktidar yoluna girdiğini öne sürerek bağış kampanyası başlattı. Perinçek, IBAN numarası paylaştı.

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Perinçek, Aydınlık'taki köşesinde bir yazı kaleme alarak, Vatan Partisi'nin iktidar yoluna girdiğini iddia etti ve bir bağış kampanyası başlattı. Perinçek, "Bağışlarınız üreticilerin iktidar hedefli örgütlenmesi içindir. Bağışlarınız milleti örgütlemek ve Üreticilerin Milli Hükümeti’ni kurmak içindir. Bağışlarınız Asya ikliminde bağımsız, başı dik, üreten Türkiye içindir. Bağışlar Vatan Partisi’ne Vatan Partisi İktidara!" derken, yazısının sonunda IBAN da paylaştı.

Para isteme nedeni açıkladı

Doğu Perinçek'in yazısı şöyle:

"Vatan Partisi, iktidar yoluna girmiştir. ABD’nin dayattığı borçlanma ve bölünme sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, ABD emperyalizmine karşı mücadelenin ön cephesindedir. Onun terör örgütlerini eziyor, bağımsızlaşıyor. Doğrudur, Türkiye borçlanma ekonomisinin ağır sancılarını yaşıyor. Ancak önümüze bakarsak, Üretim Devriminin eşiğindeyiz.

Altın çağımıza girdik

Vatan Partisi’nin Programı ve siyasetleri bu süreçte bir bir Türkiye’nin gündemine geliyor ve hayata geçiyor. Bütün dünya, Türkiye’nin seçkin çevreleri ve milletimiz bu olayı görüyor. Bu koşullarda Vatan Partimize olağanüstü bir yöneliş var. Vatan Partisi, Altın Çağına girmiştir. Altın Çağ, iktidara yürüme çağıdır. Partimiz tarihinin dönüm noktasındayız.

Bağışlarla iktidara geleceğiz

Partimiz, gönüllerden akan bağışlarla iktidar yolunda yürüyecek. Yunus Emre’nin dediği gibi “dosta gidenün yolı, gönül içinden geçer. Türkiye, zorluklara teslim olmayacak. Vatan Partisi, zorluklardan çıkışın anahtarıdır. Karşılaştığımız zorlukları birlikte aşacağız.

Fedakarlık yapıp bağışta bulunun

Sizlerin bilinçlerinizdeki özlemlerinize, gönüllerinizdeki ateşe, yüreklerinizdeki kararlılığa, Anadolu erenlerinden miras kalan fedakârlık geleneğine başvuruyoruz. Bağışlarınız üreticilerin iktidar hedefli örgütlenmesi içindir. Bağışlarınız milleti örgütlemek ve Üreticilerin Milli Hükümeti’ni kurmak içindir. Bağışlarınız Asya ikliminde bağımsız, başı dik, üreten Türkiye içindir. Bağışlar Vatan Partisi’ne Vatan Partisi İktidara!