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Japonya'da OHAL ilan edildi 22 Ağustos'a dek sürecek

Japonya'da OHAL ilan edildi 22 Ağustos'a dek sürecek

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ülkede 22 Ağustos tarihine kadar OHAL ilan etti.

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Japonya’da hükümet, Covid-19 enfeksiyonlarında görülen artış nedeniyle olimpiyatlar süresince Tokyo'da OHAL ilan etme kararı aldı.

Böylece 2020 başından beri Tokyo ve çevresinde dördüncü kez olağanüstü hal uygulaması yürürlüğe girmiş olacak. 

Hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, vakaların yükseliş seyrini koruması halinde Tokyo Oyunları esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceğini söylemişti.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da başkentteki vaka seyrini "oldukça ciddi" şeklinde niteledi ve turnuvanın güvenli bir şekilde düzenlenebilmesine yönelik çabaları hızlandıracaklarını belirtmişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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