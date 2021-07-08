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Alanyaspor: Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi

Alanyaspor: Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.

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Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da Babacar'dan kötü haber geldi. 28 yaşındaki santrfor takımının bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda rahatsızlanarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babacar'a yapılan tetkiklerin ardından kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Alanya'da özel bir hastanede yapılacaktır" denildi.

Kalp spazmı nedir?

Kalp spazmı temelde kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmasına bağlı olarak kalbi yeteri kadar besleyememesi sonucu oluşur. Kalp krizindeki gibi göğüste şiddetli ağrı yapar.

Kalp spazmı, kalp damarında hiçbir darlık bulunmasa da kasılarak cidarını küçültmesi halinde meydana geliyor. Kalp spazmında da kalbe kan gitmez. Kas beslenemez. 20 dakikadan fazla sürerse kalp krizine veya ani ölümlere yol açabilir. Bu seyrek görülen bir kalp krizi şekli. Kalp krizinde, kalbi besleyen koroner damarlar, pıhtı nedeniyle tam olarak tıkanır. 

Kalpte, damarın beslediği bölge çürür. Eğer bu tıkanan damar, kalbin alt ucundaki (koronerlerin yan dalları) damarlarsa ölümcül değil. Ancak koroner arterlerin başlangıç kısımlarında, ana arterlerde tıkanma olursa ani ölümlere yol açar. Bu hastalar genellikle kurtarılamaz. 5-15 dakika içinde kaybedilir.

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