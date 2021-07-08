İngiltere’nin kazandığı penaltıya tepkiler büyüyor

EURO 2020’de finalin adını belli eden İngiltere-Danimarka maçında yaşananlar geceye damga vurdu. Maçın ilk uzatma devresi oynanırken Sterling’in kazandığı penaltı, adeta olay oldu.

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İtalya’nın rakibini belirleyecek olan maçta, İngiltere, tartışmalı bir penaltıyla Danimarka’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı

Maçın 90 dakikası boyunca karşılıklı birçok pozisyona giren iki takım, dengeleri değiştiremedi. İtalya-İspanya maçında olduğu gibi uzatmalara giden mücadelede, fırtınalar o andan sonra koptu.

Penaltı kararı tepki çekti

Maçta ilk uzatma devresi oynanırken 104'üncü dakikada Sterling'in yerde kaldığı pozisyonda Hollandalı hakem Danny Makkelie, penaltı noktasını gösterdi.



Makkelie'nin bu kararı VAR'da incelendi ve onaylandı. Penaltı atışı için topun başına geçen Harry Kane, ilk şutunda maçın başarılı ismi Kasper Schmeichel'a takıldı.

Ancak ikinci pozisyonda top yine Kane'in önüne düştü ve galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golüyle İngiltere'nin efsane ismi Gary Lineker'i yakalayan Kane, milli takım formasıyla attığı 10 golle İngiltere'nin büyük turnuvalarda en çok gol atan oyuncuları arasında Lineker ile aynı sayıya ulaştı.

Danimarka'nın hakkı yendi

Sterling'in yerde kaldığı penaltı için sosyal medyayı ayağa kaldıran futbolseverler, "Danimarka'nın hakkı yendi." yorumlarını yaptı.



İngiltere'nin kazandığı penaltıyı, ucuz, basit ve bedava olarak tanımlayan birçok futbol yorumcusu, eski futbolcu ve taraftar, maçın İngiltere'de oynanmasına dikkat çekti.

İngiltere'nin ulusal stadyumu Wembley'de oynanan mücadele için taraftarlardan "Bu pozisyon penaltı değil ama maç Wembley'de oynanıyor." yorumları yapıldı.

"Temas olduğunu düşünüyorum"

Maçın ardından penaltı pozisyonuyla ilgili soruları yanıtlayan Raheem Sterling, "Bence pozisyon net bir şekilde penaltıydı. Çünkü temas olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Mesut Özil: Penaltı da çok tartışmalı değil miydi?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, maçın ardından penaltı pozisyonu için sosyal medya hesabından yorumlarda bulundu. Mesut Özil, "İngiltere'ye tebrikler, İngiliz arkadaşlarım için mutluyum. Danimarka da bütün turnuva boyunca inanılmaz bir mücadele verdi. Penaltı da çok tartışmalı değil miydi?" yorumunu yaptı.

VAR odasına eleştiri

Eski teknik direktör ve FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, penaltı pozisyonunu beIN SPORTS'ta değerlendirdi. Wenger, "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemedi, anlamadım." ifadelerini kullandı.