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Sivas'ta yol ortasında görenler şaştı kaldı: Rüyalarına giriyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta yol ortasında görenler şaştı kaldı: Rüyalarına giriyordu

Sivas’ta belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrasında yol ortasında kalan tek mezar görenleri şaşırtıyor.

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Şarkışla ilçesi Yeni Mahalle Hamzaoğlu sokakta, yol ortasına kalan tek mezarı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıllar önce belediye tarafından istimlak edilen bir evin bahçesinde bulunan mezar, evler yıkılınca yol ortasında kaldı. Mezar taşında “Gariban Şehit Baba” yazılı olsa da mezarın tam olarak kime ait olduğu bilinmiyor. Çevre düzenleme çalışması sırasında kaldırılmayan mezarda bir şehidin gömülü olduğu düşünülüyor. Etrafından araçların geçtiği, bazı vatandaşların da başına gelerek dua ettiği mezar, drone ile havadan da görüntülendi.

Kandemir Mahallesi Muhtarı Ahmet Hark, yol ortasındaki mezarda bulunduğu düşünülen kişinin daha önceleri ev sahiplerinin rüyalarına girdiğini söyleyerek, “Biz biliriz ki yıllardır burada bir yatır olduğunu söylerlerdi. 35-40 sene önce evin yanında bir bahçeydi burası. Bahçeyi eştiler. Eştiklerinde mezar çıktı. Ev sahiplerinin daha önce rüyalarına da giriyordu. Öyle söylerlerdi. Abdest alan falan gördüklerini söylerlerdi. Evin sahipleri burayı yatır olarak yaptılar. Kenarındaki evler de yıkıldı, burası yatır olarak böylece kaldı. 100’lerce yıldır yatır olarak bilinen bir yer. Ama yatırın ismi bilinmiyor. Bizim özellikle ziyaretlere inancımız var. Yatırın olduğu yerde kalması, belki bir şehittir, belki alim kişidir. Burada kalması uygundur. Yatırın kenarından da gidilebilir” dedi.

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