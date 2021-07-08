Meral Akşener'in danışmanı Murat İde Can Ataklı ile dalga geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde, Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e çok yakın bir isim ile görüşme gerçekleştirdiğini iddiasıyla dalga geçti.

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Yazar Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakını birisi ile 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptığını öne sürdü.

Ataklı'nın iddiasına İYİ Parti'den peş peşe tepkiler geldi. Akşener'in danışmanı Murat İde, Ataklı'yı yalanladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İde, Aaaa, unutmadan; Çok yakınındakiler de, o gün yanındaydı zaten.. :)" ifadelerine yer verdi.