Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak yoksa asıl hedefi İmamoğlu mu?

Abdülkadir Selvi, Zülfü Livaneli'nin asıl hedefinde cumhurbaşkanlığının olup olmadığı sorusunu inceleyip İmamoğlu iddiasını ortaya attı.

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Zülfü Livaneli'nin CHP ve eski Genel Başkan Deniz Baykal hakkındaki söylemleri gündemi sallamaya devam ediyor. Ancak akıllara gelen sorulardan birisi Zülfü Livaneli neden şimdi ortaya çıktı? Bir diğer iddialara göreyse Zülfü Livaneli'nin hedefinde cumhurbaşkanlığı adaylığı olabilir.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi Livaneli'nin söylemlerini inceleyerek asıl hedefinin kendi adaylığı değil ancak Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak olduğunu yazdı. 'Demokrasi Projesi' diye tanımladıkları ve İstanbul'daki HDP-CHP ittifakını örnek göstererek İmamoğlu'nu aday yapmak için adım atacaklarını söyledi. İşte Selvi'den önemli iddialar:

Zülfü Livaneli CNN Türk’te cumhurbaşkanı adayı olmadığını, bir siyasi beklentisini bulunmadığını açıkladı. “Hiçbir siyasi hedefim yok” dedi. Ben de Livaneli’nin kişisel bir beklenti içinde olduğunu zannetmiyorum. Ama Livaneli ve demokrasi projesinde yer alan isimler bir role soyundular.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir inisiyatif üstlenmeye çalışıyorlar. ‘Sol’da kurucu akıl gibi hareket ettiklerini görüyorum. Burada yanlış olan bir şey yok. Hedefleri HDP ile CHP’yi aynı havuzda buluşturmak. Livaneli, “CHP ve HDP birleşmesi olmaz. Ama son seçimde İstanbul’da olduğu gibi insanlar özgür iradeleriyle gider oy verirler” dedi.

İmamoğlu projesi

Benim ısrarla İstanbul Modeli dediğim model bu.

HDP’nin, TİP’in, CHP’nin oylarının aynı sandıkta buluşturulması projesi bu.

Bunun yanlış bir tarafı yok.

Ama işin bir püf noktası var.

Livaneli ve arkadaşları “Demokrasi Projesi” diyorlar ya, siz onu “Ekrem İmamoğlu Projesi” olarak okuyun.

Bunlar önce cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde inisiyatif elde etmek istiyorlar. Ardından da Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak.