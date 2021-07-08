Kiralık ev fırsatçıları devrede! Kiracıları zora düşüren oyun

Enflasyonla kiraya yapılacak zam belli olmasına rağmen gözü doymaz ev sahiplerinin oyunları bitmiyor.

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Kiralık ev fiyatları artınca kimi mülk sahipleri eski kiracıları çıkarıp evini daha yüksek fiyatla başkasına kiraya verme peşine düştü. Ev sahiplerinin istediklerinde kiracılarını tahliye edemeyeceğini belirten avukatlar, ihtiyaç nedeniyle yapılan tahliyelerde evin 3 yıl başkasına verilemeyeceğini, aksi takdirde kiracıya tazminat ödeneceğini söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçede kiralık ev bulmak zorlaştı. Arz sınırlı talep çok olunca kiralar ciddi oranda yükseldi. Ev bulmakta zorlanan vatandaş emlak ofislerine isim yazdırıp sıraya girmeye başladı. Hürriyet’in gündeme getirdiği kiralık ev sorununda şimdi de fırsatçılar ortaya çıktı. Emlak danışmaları, eski kiracısını çıkarıp, evini daha yüksek fiyatla kiraya vermek isteyenlerin sayısının arttığını söyledi. Bir dönem ‘Almanya’dan oğlum geliyor, evden çıkın’ klişesi bugün farklı söylemlerle yeniden gündemde. Peki ev sahibi istedi diye kiracı evden çıkar mı? Kiracının hakları neler? Bu soruları avukatlara sorduk. Avukat Melek Elden Aydın, kiraya verenin kiracısını istediği zaman tahliye etmesinin mümkün olmadığını söyledi ve süreci şöyle anlattı:

İhtiyaç ispatlanmalı

“Konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye sebepleri kapsamında ilk sebep, kiraya verenin konut ya da işyeri ihtiyacı. Mülk sahibi kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kiracının tahliyesini talep edebilir. Ancak, bu durumu ispatlaması gerekir. Örneğin, müsait başka bir taşınmazı varken açacağı tahliye davası red edilir. Mülk sahibinin tahliye tarihinden itibaren ev ya da işyerini başkasına kiraya vermesi 3 yıl boyunca mümkün değil. Bu yasak ihlal edilirse tazminat ödenir.

Öncelik eski kiracıda

Bir onarım, tamirat geçirecek olması ve bu süreçte taşınmazın kullanılması imkânsız olması halinde, kiraya veren dava yoluyla kiracının tahliyesini talep edebilir. Ancak taşınmaz yeniden kiraya verilirken birinci öncelik çıkan kiracıdadır.

Kiralanan taşınmazı sonradan edinen kişi yani yeni malik kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ya da işyeri gereksinimi olması nedeniyle kiracının tahliyesini talep edebilir. Yeni malik durumu bir ay içinde kiracıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür, aksi takdirde açılacak tahliye davası red edilir. Ayrıca yeni malik bildirimden altı ay geçtikten sonra tahliye davası açarak kiracının tahliyesini sağlayabilir. Yeni malik, ihtiyacın zorunlu olduğunu davada ispatlamalı.

Kiraya veren 10 yıllık uzama süresinin sonunda herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmadan Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde kiracıyı tahliye edebilir. Kiraya veren 10 yıllık uzama süresinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı olarak fesih bildirimi yapmalıdır.”