Fransız Le Monde gazetesinden Türkiye itirafı

Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye'nin Afrika üzerindeki etkinliğini gündeme aldığı dosya haberinde Cezayir'in ilham kaynağının Türkiye olduğunu yazdı.

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Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye'nin Afirka üzerindeki etkinliğini gündeme aldığı dosya haberinde Cezayir'in ilham kaynağının Türkiye olduğunu belirtti.

Ankara'nın bölgsel rolüne vurgu yapılan yazıda, Türkiye'nin gücü ve siyaset kültürü ile Cezayir'i etkilediği kaydedildi.

Türkiye'de üretilen ithal deri eşyalardan Vahran'daki Bey Sarayı'nın ve Hasan Paşa Camii'nin restorasyonuna ve Marmara Denizi'ndeki "helal" turizmdeki sıçramaya kadar Cezayir'in Türklerin cazibesine kapıldığı kaydedildi.

"Türklerle mükemmel ilişkileri var"

Yenişafak'ın haberine göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un "Cezayir'in Türklerle mükemmel ilişkileri var." ifadesi aktarıldı.

Fransız medyası uzun yılları sömürge altında tuttuğu Cezayir'in bölgesel yakınlaşmalarını yakından izliyor. Türkiye-Cezayir ilişkilerine dair bir haber de Le Point'te yer aldı. Dergiye konuşan Tebbun, Türkiye'nin Cezayir'e "siyasi karşılığı olmayan" 5 milyar dolara yakın yatırım yaptığını vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yapan Tebbun, merak edenlerin "konuşmadan önce Ankara'nın Cezayir'deki desteğini birçok yönden görmeleri gerektiğini" söyledi.

Fransa'nın karanlık sömürge geçmişi

Fransa'nın Cezayir'i elinde tutmak için verdiği kanlı mücadele her iki ülkede kapanmayacak yaralar açtı.

Dünyaca ünlü Fransız sanatçılar, satırlarına, tablolarına, eserlerine ve beyaz perdeye bu lekeyi yansıtarak geçmişle yüzleşmeye çalıştı ancak Fransa hâlâ Cezayir'de soykırıma varan kanlı suçlarıyla ilgili sorumluluğu resmi olarak kabul etmiyor.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 yılındaki seçim kampanyası sırasında ülkesinin Cezayir'deki karanlık tarihini "insanlığa karşı suç" olarak niteledi.