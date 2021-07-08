Hande Ünal kimdir kaç yaşında ailesi anne ve babası kimdir?

Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dün akşam sevgilisi Hande Ünal ile memleketi Manisa'da evlendi. Bu haberin ardından birçok vatandaş Hande Ünal kimdir, kaç yaşında, anne ve babası kimdir?

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Birçok dizide rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, dün akşam Manisa'da nişanlısı Hande Ünal ile evlendi. Bu güzel haberin ardından İsmail Ege Şaşmaz ve nişanlısı Hande Ünal merak konusu oldu. Peki kimdir Hande Ünsal, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Manisa Belediyesi Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi alan Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis isimli oyunla gerçekleştirmiştir.

2013 yılında ise ilk kez kamera karşısına Güneşi Beklerken isimli dizi ile geçen İsmail Ege Şaşmaz, Günebakan, Serçe Sarayı, Aşk Yalanı Sever, Aşk Laftan Anlamaz, Lise Devriyesi gibi yapımlarda rol almıştır. Genç oyuncu 2018 yılında Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren FOX'da yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir. Günümüzde yine 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'de ki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır.

2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)

2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)

2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)

2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)

2021 – Uyanış Büyük Selçuklu (Faysal) (TV Dizisi)

Hande Ünal 2020 Ekim ayında sevgilisi Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İsmail Ege Şaşmaz’ın nişanlısı influencer olarak yaşamını sürdürmektedir. Hande Ünal boyu 1.66 cm kilosu 50 kg.

Hande Ünal dizileri ve filmleri

Hande Ünal oynadığı diziler? Hande Ünal hangi dizilerde oynadı? Hande Ünal’ın rol aldığı bir dizi film projesi yoktur.