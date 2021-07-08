Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi: 50 kişi karantinada
ZONGULDAK'ta, Covid-19 testi pozitif çıkan 4 kişide delta varyantı virüs tespit edilmesi üzerine temas ettikleri belirlenen 50 kişi karantina altına alındı.Abone ol
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine, il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı.
Test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara'ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı.
Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik bu aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı.