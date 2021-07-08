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Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi: 50 kişi karantinada

Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi: 50 kişi karantinada

ZONGULDAK'ta, Covid-19 testi pozitif çıkan 4 kişide delta varyantı virüs tespit edilmesi üzerine temas ettikleri belirlenen 50 kişi karantina altına alındı.

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesine, il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara'ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı.

Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik bu aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı.

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