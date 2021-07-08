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İYİ Parti'den Can Ataklı'nın yalanına sert cevap! Seçmenimizin yüzünü yere düşürmeyiz!

İYİ Parti'den Can Ataklı'nın yalanına sert cevap! Seçmenimizin yüzünü yere düşürmeyiz!

Gazeteci Can Ataklı'nın "siyaseti karıştıran büyük yalanına İYİ Parti'den de çok sert bir cevap geldi.

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Siyasi kulis adı. altında sallamalarıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir ismin, iki saate yakın süren bir görüşme yaptığını iddia etti. Ataklı, bu görüşmede Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye artık güvenmediğini ve İYİ Parti'ye 'parlamenter sisteme' geçiş karşılığında "dokunulmazlık" teklifini sunduğunu öne sürdü.

Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır sert çıktı

İYİ Parti, Can Ataklı'nın bu üfürmesine sert tepki gösterdi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu çirkin yalan ve iftiraların nedeni çorap gibi sökülen Akp teşkilatlarını ve artık canına tak eden ve asla bir daha Akp’ye oy vermeyecek seçmeni konsolide etmek…" ifadelerini kullandı. 

Seçmenimizin yüzünü yere düşürmeyeceğiz

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dikbayır, şu ifadeleri kullandı: "Bu çirkin yalan ve iftiraların nedeni çorap gibi sökülen Akp teşkilatlarını ve artık canına tak eden ve asla bir daha Akp’ye oy vermeyecek seçmeni konsolide etmek… Bize inanan ve güvenen teşkilatlarımızın ve seçmenimizin yüzünü asla yere düşürmeyeceğiz. Bu böyle biline…"

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