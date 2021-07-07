Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı

Günlerdir yaşanan "teknik sorun" nedeniyle müşterilerine mağdur eden Akbank'tan konuya ilişki yeni bir açıklama geldi.

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Dün sabah saatlerinden bu yana Akbank müşterileri herhangi bir işlem yapamıyor. Bankadan daha önce yapılan açıklamada, sorununun ana bilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken siber saldırı iddiaları da yalanlanmıştı. Akbank'tan yapılan son açıklamada ise ATM'lerle ilgili bilgi verildi.

ATM'lerdeki problem çözüldü

Bankadan yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Borçlar ertelendi

Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların endişeleri üzerine Akbank sabah saatlerinde bir açıklama yayınlamıştı. Bankanın internet sitesine giren müşterilerine yönelik yapılan bilgilendirmede dün sabahtan beri devam eden sorunun banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığına vurgu yapılırken, son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihlerinin 7 Temmuz'a ertelendiği, kredilerde faiz işletilmemesi ve işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındığı ifade edildi.

Milyonlarca müşteri mağdur oldu

Milyonlarca müşterisi bulunan banka, yazılım güncellemesinin ardından "teknik sorun" yaşamış ve çok sayıda vatandaş mağdur olmuştu.