Mario Balotelli Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Mario Balotelli'yle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiriyor. Belhanda ve Britt Assombalonga gibi isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, Balotelli transferinde de mutlu sona ulaştı.

Uzun süredir görüşen iki taraf sonunda anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız oyuncu, Adana ekibinde 9 numaralı formayı terletecek.

"Süper Mario artık mavi-lacivertli forma için gollerini atacak"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti.

Dünya Yıldızı Mario Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak. İki deli." ifadeleri kullanıldı.