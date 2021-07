Türk iş insanları Beyrut limanının yeniden inşası için talepte bulundu

Başkenti Beyrut bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i olarak anılan Lübnan, uzun süren iç savaş, bölgesel çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkların üzerine 3 yıla yakın süredir yıkıcı bir ekonomik krizle boğuşuyor. Ekim 2019'da başlayan kriz, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda gerçekleşen dünya tarihinin en yıkıcı patlamalarından birisi ile daha da derinleşti.

Lübnan'daki güncel ekonomik durumu değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, yıkılan Beyrut limanının yeniden inşası için Lübnanlı yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Akkuş, geçen ay sonunda DEİK olarak ticari görüşmeler için Lübnan'a gittiklerini kaydederek, "Lübnan Ticaret Bakanı Raul Name ile yaptığımız görüşmede patlamayla yıkılan Beyrut limanını yap-işlet-devret modeli ile yapmaya talip olduğumuzu ilettik. Notlarını aldılar ve bakıp düşüneceklerini söylediler. Türkiye, dünya çapında inşaat projelerinde çok başarılı müteahhitlere sahip. Lübnanlılar şu anda limanın inşası için Fransa ve Çin'le de görüşüyorlar. Biz isteriz ki kendimizi ispatladığımız bir alanda bu işi alalım" diye konuştu.

"Acilen hükümet kurulup finansman bulunmalı"

Abdülkadir Akkuş, Lübnan'da 1 doların şu an dövizcilerde 18 bin Lübnan lirasına tekabül ettiğini belirterek, "Merkez Bankasındaki limitler şu anda tükenmek üzere olduğu için de akaryakıt ve ilaç sektörüne sübvansiyonu azalttılar. Eskiden 1 litre benzin 15 bin lirayken şu an 30 bin lira, yüzde 100 arttı. Gıda fiyatlarında 1 kilo et 10 bin lirayken şu an 70 bin lira, 1'e 7 oranında arttı. Gıda, akaryakıt ve ilaç sektöründe her yerde kuyruklar var. Elindeki yakıtı Suriye'ye ucuz fiyata satıp halktan alıkoyanlar da var" ifadelerini kullandı.