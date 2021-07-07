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RTÜK o sözleri affetmedi! Halk TV Fox Tele 1 TV100'e ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
RTÜK o sözleri affetmedi! Halk TV Fox Tele 1 TV100'e ceza yağdı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Fox TV, Tele 1, Halk TV ve TV 100 kanallarına para cezası verdi.

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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Üst Kurul, Fox Ana Haber'de yayınlanan bazı haberlerde program sunucusunun kullandığı birtakım ifadelerin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırılık teşkil ettiğine ilişkin uzman raporunu ele aldı.

Rapora yansıyan sunucu Selçuk Tepeli'nin 3 farklı haberdeki ifadeleri yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirilerek, sözlerinin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılarak idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.


Halk TV'de 2 programa ceza
Halk TV'ye, 'İki Yorum' programında Levent Gültekin ve Murat Sabuncu tarafından kullanılan ifadeler nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulandı. Ayrıca aynı kanala 'Görkemli Hatıralar' programındaki yayın nedeniyle yayınca kuruluşa program durdurma ve idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.


TV100'de idari para cezası
'Var Odası' programında yayın ilkeleri arasında yer alan dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez hükümlerinin ihlal edilmesi sebebiyle TV 100 kanalına idari para cezası yaptırımı uygulandı. Ayrıca, aynı kanalda yayınlanan 'Şimdi Konuşalım' programında yer alan YPG'ye Türkiye üzerinden silah götürüldüğüne ilişkin ifadeler doğruluk ve gerçeklik ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden idari para cezası verildi.


Tele 1'e ceza yağdı
Tele 1'e, '5'inci Boyut', 'Gün Başlıyor' ve 'Türkiye'nin Gündemi' programlarındaki ifadeler nedeniyle ayrı ayrı para cezası verildi. Üst Kurul'da görüşülen Tele 1 ile ilgili 4'üncü dosya da 'Gün Ortası' haber bültenindeki yayına ilişkin oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın konuşmasının canlı yayınla verilmesi sırasında dile getirilen sözler ile konuşmanın geri planında topluluk tarafından atılan sloganın 6112 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettiği ve Türk toplumunun milli değerlerini aşağılayıcı ve kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu kanaatiyle yayıncı kanala idari para cezası uygulandı. RTÜK, aynı konuşmanın canlı yayını için KRT televizyonuna da ceza verdi.

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