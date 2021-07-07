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RTÜK Sözcü TV'ye onay verdi logo değişiyor kanal açılacak

RTÜK Sözcü TV'ye onay verdi logo değişiyor kanal açılacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü Grubu’nun “SRT Sivas” isimli televizyon kanalının logosu “SZC” şeklinde değiştirilmesi yönelik talebini onayladı.

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Sözcü TV'nin kurulması için başvuru RTÜK tarafından kabul edildi.

Sözcü TV, 21 Şubat 2020’de uydudan ulusal yayın yapan SRT isimli kanalı, sahibi olan Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi’nden satın aldı. Kanalın “Sivas SRT” olan logosunu “SZC” olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020’de RTÜK’e başvurmuştu.

RTÜK, önce bazı belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle Sözcü TV’de bu eksikleri tamamlamasını istemişti. 

Süreç sonunda bugün SÖZCÜ TV için logonun kabul edildiği duyuruldu.

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