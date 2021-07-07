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İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkiyi tecavüz sayan yasa tasarısı onaylandı

İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkiyi tecavüz sayan yasa tasarısı onaylandı

İspanya'da hükümet, açıkça rıza gösterilmeyen her türlü cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlayan yasa tasarısını onayladı.

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Hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero yasanın, "sessizlik ve pasifliğin rıza anlamına gelmediğini veya muhalefet göstermemenin diğer kişinin iradesine karşı hareket etmek için bir mazeret olamayacağını açıkça ortaya koyduğunu" söyledi.

Sokakta taciz ilk kez suç haline geliyor

Kadın hakları grupları tarafından uzun süredir beklenen yasayla sokakta tacizde bulunmak ve ıslık çalmak ilk kez suç haline geliyor. Tasarı ayrıca zorla evlendirme ve kadın sünnetini ceza gerektiren suçlar olarak nitelendirirken, kadın tacirliğine karşı yasaları da sertleştiriyor.

Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez de tasarının onaylanması sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi kadınlar için daha özgür ve güvenli bir yer haline getirelim" ifadelerini kullandı.

Tasarı 2016'daki toplu tecavüz olayı sonrasında hazırlandı

"Sadece evet evettir" olarak adlandırılan tasarı, 2016'da Pamplona'daki San Fermin Boğa Güreşi festivalinde 18 yaşındaki bir kadının, beş erkeğin toplu tecavüzüne uğraması sonrası açılan davada verilen karar sonrası başlayan tartışmalar sonucunda hazırlandı.

Saldırıda, kendilerine "kurt sürüsü" diyen erkekler, mahkeme fiziksel şiddet kullandıklarına dair hiçbir kanıt bulamadığı için, tecavüzü de içeren daha ciddi cinsel saldırı suçu yerine, başlangıçta cinsel tacizden hüküm giydi.

Adamlardan ikisi, saldırı sırasında kadının sessiz kaldığının görüldüğü bir video çekmişti. Yargıçların videoyu "kadının rızası var" şeklinde yorumladığı ortaya çıkmıştı.

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