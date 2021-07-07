Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o raporuna sert tepki

Ömer Çelik AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. ABD raporuna tepki gösteren Çelik "Net bir şekilde söylüyorum, çocuk teröristi çocuk asker konusunda Türkiye sicili en temiz devlettir." dedi

Abone ol

ABD’nin Türkiye’nin çocuk asker kullandığı ile ilgili iddialarına yer veren raporuna tepki gösteren Ömer Çelik “Teröre kimin destek verdiğini biliyoruz. Net bir şekilde söylüyorum, çocuk teröristi çocuk asker konusunda Türkiye sicili en temiz devlettir. Türkiye’yi iftiralarla suçlamaya çalışıyorlar” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı:

*Diyarbakır annelerine MKYK üyelerimiz adına selamlarını iletiyoruz. Terörle mücadele konusunu yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Çocukları kullanan PKK/YPG

* İçerideki ve dışarıdaki terör operasyonları olmasaydı etrafımızda kurulmak istenen bir terör devletine derinlik yaratmak için teröristler ve onlara destek verenler çok büyük bir mesafe alacaklardı.

*ABD’nin insan ticareti raporunda Türkiye’nin suçlanması hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir yaklaşımdır. Ortada büyük bir yalan vardır. Çocukları kullanan PKK/YPG terör örgütüdür. Türkiye bu konuda net söylüyorum sicili tertemizdir.

Müsilajda azalma

*11 bin metreküp müsilaj toplandı. Yüzeyde ciddi azalma var. Bu tabloyu yeniden görmemek için çalışmalarda bulunuyoruz. Önemli olan bir daha bu noktaya gelmemektedir. Mevzuata uymayan 140 tesise 18 milyon TL ceza kesildi.

*Bazı ülkelerdeki gibi gayri insani tablolarla karşılaşmadık. Tüm bir toplum olarak koruma altına almayı başardık vatandaşlarımızı. Her gün çeşitli açıklamalar görüyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, süreci yönetiyor. Kararları ve tavsiyeleri noktasında herkes tedbirleri alıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi aşılama çalışmalarına önem vermemiz yönünde. Kazanımları korumanın yolu aşılamaya destek vermektir.

Kadına Şiddetle Mücadele Eylem Planını

*Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı açıklandı. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, STK'ların ortak görüşü ile ortaya çıktı. 5 ana hedef, 227 faaliyet şeklinde hayata geçecek.

*Çok önemsediğim konulardan biri şudur. Toplumda kadına yönelik şiddet suçlarının analiz edilmesi için araştırma yapılacak. Nerede eksiklik var, nerede eğitimle ilgili çalışma yapılması... Şiddetin cezalandırılması konusunda nasıl bir algı oluşuyor, bunun sonuçlarının çıkarılması çok önemli. Eylem Planı çerçevesinde risk haritalarının çıkarılacak olması mücadelede nerelere yoğunlaşılacak olmasını göstermesi açısından da önemlidir.

Bunun adı kölelik düzeni

*Kıbrıs konusunda Türkiye ve KKTC sözünü tuttu, Rum kesimi tutmadı. Bakın bu görüşmelere Avrupa Birliği her zaman katılmak ister. Bunun ne mahsuru var der ama bu açıklamalar gösteriyor ki pozitif katkı sağlamıyor. Siz yanlış bir karar alıp sınır sorunu olan ülkeyi AB'ye almışsınız. Bu devletin politikacıları ırkçı ve inkarcıdır, hakları gasp etmeye çalışıyor. Kıbrıs etrafındaki doğalgazın paylaşılmasını gördük bunu. Türkiye meşru bir şey söyledi paylaşılsın dedi. Rum kesimi biz sahibiz dedi. Bunun adı kölelik düzenidir asla kabul etmeyiz.

*Güney Kıbrıs masaya geldiğinde adanın sahibi gibi davranmaya çalışıyor. En sağlıklısı iki devletli çözümdür. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın bir parçası değildir.