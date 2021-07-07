Antalya'da ‘beni tanımadın mı’ kavgası! "Sen müdürü mü yakacaksın bu nasıl ifade?"

ANTALYA'da asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ile lojmanda ‘Beni tanımadın mı’ tartışması yaşayan polis memuru Uğur Ergün arasındaki hukuk mücadelesinde soruşturma genişletildi. Tanık Kamile U. ifade verip evine döndükten sonra Mustafa Hilmi Özgönül’ün şoförü Serdal Ş. ve Mehmet. K. tarafından telefonla aranarak, “Sen müdürü mü yakacaksın. Bu nasıl ifade? Hemen karakola gelip ifadeyi değiştir” şeklinde baskı yapıldığı öğrenildi.

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İddianamede; polis lojmanında ikamet eden ve olaya tanık olan Kamile U.’nun bilgi sahibi olarak ifadesinin alındığı, Kamile U. ifade verip evine döndükten sonra il emniyet müdür yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül’ün şoförü Serdal Ş. ve Fatih Polis Merkezi amiri Mehmet. K. tarafından telefonla aranarak, “Sen müdürü mü yakacaksın. Bu nasıl ifade? Hemen karakola gelip ifadeyi değiştir” şeklinde baskı yapıldığı baskı sonrası ifadenin değiştirildiği bilgisine yer verildi.

"Doğrusunu öğrenmek için aradım"

Hürriyet'te yer alan habere göre Özgönül aleyhine olacağı düşünülen ifadenin değiştirilmesi için baskı yaptığı iddia edilen Fatih Polis Merkezi amiri Mehmet K. “İfadedeki çelişkileri fark edince olayın doğrusunu öğrenmek için meslektaşım olan bayan şahsın eşini aradım. Olayın aslını sordum. Onlarda, ‘Biz karakola geliyoruz komiserim’ dedi. Ben kimseye baskı yapmadım” dedi. Özgönül’ün şoförü Serdal Ş. ise ifade verenKamile U.’nun eşi Mikail U.’yu telefonla aradığını eşinin ifade verip vermediğini sorduğunu. Konuyla ilgili mesaj da atmış olabileceğini söyledi.

Görmedim duymadım

İfadesi değiştirilen Kamile U., olayı şöyle anlattı: “Müdürün şoförü eşimi aramış. Hararetli biçimde konuştular. Eşim yine karakola gitmemiz gerektiğini söyledi. Karakola gittiğimizde komiser yardımcısı evvelce verdiğim ifade için, ‘Abla bu ifade her tarafa çekilebilir. Müdür Bey’e de zararı dokunabilir. Bu ifadeyi değiştirmemiz lazım’ dedi. Bunun üzerine eşimin de isteği ile ifademe ‘Hiçbir şey görmedim duymadım. İki kişi tartıştı ben de bir şey görmedim’ yazıldı.”

"Ne yapalım devrem"

Eşinin ilk ifadesi sonrasında Özgönül’ün şoförü polis memuru Serdal Ş. tarfından arandığını kaydeden polis memuru Mikail U., “Müdürün şoförü olduğunu söyleyen şahıs telefonla beni aradı. ‘Eşinin ifadesinde doğru olmayan şeyler var. Sıkıntı olabilir’ deyince sinirlendim. ‘Ne yapayım devrem? İfadeyi mi değiştirelim ya da komple ifademizden vaz mı geçelim’ dedim. Sonra taraflar anlaşır biz kötü oluruz diye ifadeyi değiştirdik” diye konuştu.

"Ben kimseyi aramam"

Kamile U.’nun ifadesini alan polis memuru Ali Baz, ise Fatih Polis Merkezi’nde yaşananları şöyle anlattı: “Şahısın ifadesini aldım imzalayıp gittiler. Daha sonra Mehmet K. aradı. ‘Şahsın ifadesini sen mi aldın? Bu şahıs tarafların bahsetmediği şeylerden bahsetmiş’ dedi. Ben de evrakta tek tarafın ifadesi olduğunu, şahsın anlattıklarını aynen yazdığımı söyledim. ‘Bu ifade bu şekilde olmaz. Şahsı ara polis merkezine geri gelsin bir görüşelim’ dedi. Ben de ‘İfade değiştirmesi için kimseyi aramam. Aramak istiyorsanız numarasını vereyim siz arayın’ dedim. Daha sonra Kamile Hanım geldi ve ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. Nedenini sorduğumda, ‘Eşime baskı yapıyorlar huzurumuz kalmadı’ dedi.”

İfadeyi dosyadan çıkardılar

Tarafların ifadeleri sonrası iddianame düzenleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamile U. isimli şahıstan adli soruşturma kapsamında iki farklı ifade alındığının rapor edildiğini, her ne kadar iki ifade arasında esasa etkili ve soruşturma ile kovuşturma neticesini etkileyecek bir fark bulunmasa da şüphelilerin soruşturmayı etkilemek amacıyla hareket etmeleri, ilk alınan ifadeyi soruşturma dosyasından çıkarmaları nedeniyle atılı suçlamayı işledikleri kanaatine vardı.