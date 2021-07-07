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Bilecik'te babasını o halde görünce dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te babasını o halde görünce dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

BİLECİK'te 11 katlı inşaatın en üst kadından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu.

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Alınan bilgiye göre kaza, Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 11 katlı inşaattın en üst katından 2'inci kattaki asansör boşluğa düşen 44 yaşındaki Afganistan uyruklu Murat Meyde, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaza yerine gelen şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu. Şahısın cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


"Haber aldık geldik"
Olayı duyar duymaz yardıma geldiği söyleyen başka bir inşaatta çalışan Ali Öztürk, "Biz olay anında burada yoktuk haber aldık geldik. 11'inci kattan düşmüş aşağıya betonun üzerine biz de haber üzerine geldik. Afgan uyruklu kendisi" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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