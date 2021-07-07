Diyarbakır ailelerinin bekleyişleri sürüyor

Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 674 gündür devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 674 gündür devam ediyor.

Dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katıldığını belirten anne Sultan Güger, 4 Ekim 2015’te oğlu kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydetti. Anne Güger, “6 yıldır haber aramıyorum ne arıyor ne de soruyor. Bir buçuk yıldır buradayım hiçbir güç beni buradan kaldıramaz, oğlumu almadan gitmiyorum. Ben siyaset yapmıyorum siyaseten de anlamıyorum. Benim dava çocuğum kimseden mal mülk istememişim çocuğumuz istiyorum. Allah’ın izniyle birer birer geliyorlar, inşallah bize de sıra gelecek.