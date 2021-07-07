Türkiye'de ilkti! Paha biçilmez eserleri üvey kızları bakın ne kadar sattılar

Paha biçilmez tablo ve eşyaların izini süren DHA ekibi İstanbul Kadıköy'de bulunan o antikacıya gitti. İddiaları doğrulayan antikacı, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyaları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an elimizde Prof. Dr. Eyice'nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı" dedi. Aynı zamanda Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 3 üvey kızı hocanın eşyalarını sattıklarını kabul etti.