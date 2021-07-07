Türkiye'de ilkti! Paha biçilmez eserleri üvey kızları bakın ne kadar sattılar
TÜRKİYE'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyaları 3 üvey kızı tarafından satıldı.
Prof. Dr. Eyice'nin tabloları ve eşyaları, Fatih Belediyesi tarafından tashih edilen bir köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice'nin, 'hatıra evi' olarak sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Prof. Dr. Eyice'nin ölümünde 2 yıl sonra tablo ve eşyalar İstanbul'da bulunan bir antikacıya satıldı.
Paha biçilmez tablo ve eşyaların izini süren DHA ekibi İstanbul Kadıköy'de bulunan o antikacıya gitti. İddiaları doğrulayan antikacı, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyaları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an elimizde Prof. Dr. Eyice'nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı" dedi. Aynı zamanda Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 3 üvey kızı hocanın eşyalarını sattıklarını kabul etti.
Müzeye bağışlanması beklenen eserler arasında, "Hamit Aytaç ait Besmele, Şevket Dağ ait yağlı boya tablo, Fransa La Légion D'Honneur Devlet Nişanı ve belgesi, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı, Humboldt Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Nişanı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü, Nadide Hat Eserleri, Sultan II. Abdülhamid'in 1300 / 1882-1883 Tarihli Tuğrası (Zerendud), Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmet Ödülü, Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki Binasını Gösterene Tek Nüsha, 1928 Tarihli Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı'nı Gösteren Yağlı Boya Tablo, İstanbul Panoraması Gösteren Orijinal Bir Gravür, Orijinal Bez Haritalar, Semavi Eyice'nin Babasından Kalma Askeri Eşyalar" yer alıyor.
Tabloları ve eşyaları satın alan antikacı Kamil Yavuz, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyalarını satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de Prof. Dr. Semavi Eyice'nin eşyalarını satın aldık. Ancak o eşyalar arasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin önemli bir tablosu yoktu." ifadelerini kullandı.