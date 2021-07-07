Nehirde kaybolan Emirhan'ın arandığı Sakarya'da sel nedeniyle bir üzücü olay daha

SAKARYA'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde üzücü olay vuku buldu. 78 yaşındaki bir vatandaş sel sularına kapılıp kayboldu. Öte yandan nehirde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Abone ol

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkül için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Öte yandan, sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketinde birçok dere taştı, köprüler hasar gördü, bazı mahalleleri su bastı. İlçe genelinde bulunan çoğu ev ve iş yeri sular altında kaldı.

'Hakkınızı helal edin' deyip nehirde kaybolan Emirhan hala aranıyor

Olay, 3 Temmuz günü, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri’nin karşısında bulunan hayvanlara yem vermek için botu kullanmak istedi. Henden, cep telefonuyla kendisini görüntüleyen arkadaşlarına, "Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin" dedikten sonra botun yanına gitmek için suya girip yüzmeye başladı. Bu sırada Emirhan Henden akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ancak tüm aramalara rağmen Emirhan bulunamadı. Arama çalışmalarına bugün Jandarma Arama Kurtarma, arama kurtarma ekipleri ve ilçedeki tekne sahipleri de katıldı.

Ekiplerin Emirhan Henden’i arama çalışmaları sürüyor.