Melisa Döngel ailesi annesi, kardeşi ve babası kimdir?

Türkiye'yi sarsan Elmalı Davası sonrasında öz babası hakkında cinsel istismar iddiasında bulunan oyuncu Melisa Döngel ve kardeşi merak konusu oldu. Artık susmayacağım diyen ve babasından davacı olan Melisa Döngel'in 17 yaşında Elif Döngel adında bir kız kardeşi var. Peki kimdir Melisa Döngel'in babası ve annesi?

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Öz babam tarafından defalarca cinsel istismara uğradım diyen oyuncu Melisa Döngel'in hayatı merak konusu oldu. Şu sıralar ise Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel'in Elif adında bir kız kardeşi. Kardeşinin velayetini babasından almak isteyen Melisa Döngel'in kız kardeşi 17 yaşında. Peki Melisa Döngel anne ve babası kimdir?

Kariyerine Arka Sokaklar ile adım atan Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.

Melisa Döngel'İn kardeşinin ismi ise Elif Döngel'dir. 17 yaşında olan Elif Döngel ile Melisa Döngel zaman zaman beraber sosyal medya paylaşımları da yapmakta.

Melisa Döngel kimdir: Melisa Döngel 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Yine 2021'de ise Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başlamıştır.