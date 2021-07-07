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Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı! Koronavirüs aşısı olmayana kısıtlama gelir mi?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı! Koronavirüs aşısı olmayana kısıtlama gelir mi?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Aşı olmayana kısıtlama gelir mi?" sorusuna da bakın ne yanıt verdi...

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Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, "İki doz mRNA aşısı olmuş kişinin üçüncü doz aşı olmasına gerek yok şu anda. Aşıyı olduktan sonra 3 aydan sonra inaktif aşıda buna bir hatırlatma yapmak lazım. İkinci aşıdan 3 ay sonra olmalı. İki doz Sinovac olan birine üçüncü doz Sinovac da yapabilirsiniz. Sadece inaktif aşı ile değil MRNA aşısı ile de bu pekiştirme yapılabilir" dedi.

Aşı olmayana kısıtlama gelir mi? 

Tiyatroya, sinema salonlarına, maça aşı olmayanlar giremesin gibi bir uygulama olabilir mi? sorusuna Kayıpmaz şu yanıtı verdi:

Aşıda gönüllük esas. Toplum sağlığı ön planda. Aşı olurken sadece kendi sağlığımızı düşünmüyoruz ki. Biz daha az virüse maruz kalıyoruz. Bu kendi sağlığımız yanında sevdiklerimiz ve toplum sağlığını korumak için önemli bir adım.

Gönüllülük esasına göre yapılması bu işte en önemlisi...İnsanların hakkındaki soru işaretlerini gidermek de bu ülkedeki bilim insanlarının görevi.

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