Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den sel uyarısı İstanbul ve Marmara geneli dikkat
TÜRKİYE genelinde etkili olan yağışlı hava, devam edecek. Bugün kuvvetli sağanak beklendiğini kaydeden Meteoroloji, sel uyarısı yaptı. İşte Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımladığı verilere göre, Türkiye'de yağışlı hava bugün de sürecek. Marmara, kuzey Ege ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Yağmur cumartesiye kadar etkisi sürdürecek. İşte Meteoroloji'nin 7 Temmuz hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti.
Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara'ya özel uyarı!
Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'da parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.