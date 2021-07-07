Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den sel uyarısı İstanbul ve Marmara geneli dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımladığı verilere göre, Türkiye'de yağışlı hava bugün de sürecek. Marmara, kuzey Ege ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Yağmur cumartesiye kadar etkisi sürdürecek. İşte Meteoroloji'nin 7 Temmuz hava raporu...