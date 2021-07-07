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EURO 2020 yarı finali İtalya basınında: Finali İspanya hak etti ama 'Tanrı İtalyan'

EURO 2020 yarı finali İtalya basınında: Finali İspanya hak etti ama 'Tanrı İtalyan'

İtalya'nın EURO 2020 yarı finalinde dün akşam İspanya'yı yenerek finale yükselmesi ülkede coşkuyla kutlandı. Spor gazetesi Corriere dello Sport "Tanrı İtalyan" manşetini attı.

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33 maçtır yenilmeyen İtalya milli takımı, tarihinde 4. kez Avrupa Futbol Şampiyonası finaline kaldı. 1-1 biten 90 dakikanın ardından İtalya'nın penaltılarda 4-2'lik skorla galip gelmesi, medyada ve ülke çapında sokaklarda büyük sevinçle karşılandı.
Maçın bitiminin ardından sosyal medyada ülkenin birçok kentinden meydanlarda ve caddelerde çekilmiş kutlama görüntüleri, "Bu korkunç senenin ardından ne büyük sevinç" gibi ifadelerle paylaşıldı.
Bugünkü gazetelerde şu başlık ve yorumlar öne çıktı:

Corriere dello Sport: "Tanrı İtalyan" manşetiyle çıkan gazete, "Bu sefer gökten bize yardım geldi. Esasında karşı taraf daha iyi oynadı. Dürüst olalım: Finali İspanya hak etti ama biz gidiyoruz. Bu turnuvanın mutlak kahramanı, en istikrarlısı ve en şaşırtıcısı olan biz. Zapt edilemez bir sevinç" diye yazdı.

La Gazzetta dello Sport: İspanyolca şenlik anlamındaki "Fiesta" manşetini kullanan gazete, "İtalya Wembley'da kahraman gibiydi: Finaldeyiz" diye yazdı. La Gazzetta da maçın zorlu geçtiğini vurguladı ve finale gitmeyi "belki de İspanya'nın daha fazla hak ettiği" yorumunu yaptı. Gazete öte yandan, "Futbolda, 120 dakikanın 100'ünde topa ve oyuna hakim olmak yetmez, topu kaleye sokmak da gerekir" dedi.

Tuttosport: Manşetinden milli takımı "Aslanlar" diye tebrik eden gazete, "120 dakikalık gerçek bir savaşın ardından gelen, acı çekilerek kazanılan bir zafer" diye yazdı. Tuttosport, milli takım teknik direktörü Roberto Mancini'yi de 33 maçtır yenilmeyen bir takım yarattığı için "olağanüstü" diye niteledi.

Corriere della Sera: Baş sayfasından "İtalya bize büyülü bir gece armağan etti: Finaldeyiz. Mancini'nin İtalyasının rüyası devam ediyor" diye yazdı. Corriere analiz yazısında da İspanya'nın daha iyi oynadığını teslim etti ancak "Talih bize yardım etmedi, biz talihi baştan çıkardık" dedi.

La Repubblica: İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kastederek "Muazzam Gigio bizi cennete yolladı" diye yazdı. Gazete, Donnarumma'yı "Don Kişot gibi özellikler gösteren İspanya takımının çarptığı yel değirmeni" diye niteledi.

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