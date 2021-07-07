Sağlıkçılar gençlerin inandığı o yalanları yıkmak için çalışıyor

Koronavirüs ile ilgili aşılamanın en düşük seviyelerde olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağlıkçılar canla başla çalışıyor. O yalanlara en çok inanıp aşı olmayan grup gençler.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görevli sağlık ekipleri, ön yargıları yıkıp vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya ikna etmek için yoğun mesai yapıyor.

18 yaş üzeri nüfusunun yüzde 55'inden azının aşılandığı 30 il arasında yer alan Diyarbakır, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta sağlıkçılar, vatandaşlara ulaşıp bunun nedenlerini tespit ediyor.

Aşı ikna ekipleri tereddütleri gidermek, vatandaşları doğru bilgilendirmek için birebir görüşmeler yapıyor. İkna edilen vatandaşların aşıya kolay ulaşımı için mobil noktalarda hizmet veriliyor.

Bu çabalara rağmen bölge illerinde özellikle gençlerde aşılama oranının beklenen düzeyde gerçekleşmemesi İl Sağlık müdürlüklerini harekete geçirdi.

Aşı teknolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmama, sosyal medyada yer alan asılsız paylaşımlardan etkilenme gibi nedenlerle aşı yaptırmak istemeyen ya da bunu erteleyen gençler başta olmak üzere 18 yaş üzeri tüm vatandaşlara ulaşmak için ikna ekipleri ile mobil aşı noktalarının sayısı artırıldı.

Sağlık ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy ve mezralarda ev ev dolaşarak gerçekleştirdiği birebir görüşme sonucu ikna edilen vatandaşların aşı yaptırması sağlanarak toplumsal bağışıklığın artırılması hedefleniyor.

"Sosyal medyada birtakım kirli bilgilerin dolaşması çalışmalarımızı güçleştiriyor"

Diyarbakır Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AA muhabirine, yaklaşık 1 milyon 800 bin nüfusa sahip ilde 1 milyon 121 bin kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Kent genelinde 2 ve 3. dozda 518 bin kişinin aşılandığını dile getiren Tekin, aşılama oranını artırmak için sahada büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Tekin, alışveriş merkezleri, havalimanı, tren garı, otogar, park ve bahçelerde aile hekimlerinin vasıtasıyla mobil sağlık hizmeti verilmesi, ilçelerde de İlçe Sağlık müdürlükleri koordinesinde sahada vatandaşın aşıyla ilgili bilgilendirilmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Aşı çalışmalarıyla ilgili sahada birtakım zorluklar yaşandığını dile getiren Tekin, "Sosyal medyada birtakım kirli bilgilerin dolaşması elbette çalışmalarımızı güçleştiriyor. Vatandaş aşının kısırlık veya kalp rahatsızlığı yaptığına dair birtakım yanlış inanış içerisinde. Yanlış inanışlar sosyal medyada özelikle art niyetli kişiler tarafından çok hızlı şekilde dolaştırılmakta. Bu da vatandaşların kafasında soru işareti bırakıyor. Sahada kapı kapı dolaşıp Kovid-19'in bitirilmesi noktasında en büyük ve tek silahımızın bu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Genç nüfusun yüksek olduğu bölge illerinde "Genciz bu hastalık bize bir şey yapmaz." gibi yanlış bir algının oluştuğunu anlatan Tekin, kentte 60'ın üzerinde noktada aşı hizmetini birebir sürdürdüklerini ifade etti.

Tekin, vatandaşlarla bu iletişimi kurup, aşılama oranını artırıp bir an önce sağlıklı, maskesiz, mesafesiz günlere dönme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mine Bahçıvan da vatandaşların aşı olmasıyla bu salgınının biteceğini söyledi.

Bahçıvan, "Kişinin hastalığı geçirmiş olması aşı yaptırmaması gerektiği ya da aşının gereksiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle hastalığı geçirmiş 50 yaş üstü için de aşı açıldı. Buna bilim insanları, Bilim Kurulu karar veriyor. Bölgemizdeki insanların aşıya biraz daha duyarlılık göstermesini ve bu hastalıktan bir an önce kurtulmayı istiyoruz. Onları aşı alanlarımıza davet ediyoruz. Hep birlikte aşımızı olalım, bu hastalıktan kurtulup, eski günlerimize dönelim." diye konuştu.

"En önemli gücümüz aşı ve çok şükür herkese yetecek kadar mevcut"

Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, kentte aşı çalışmalarının şubattan bu yana titizlikle devam ettiğini söyledi.

Özellikle son 2 haftalık süreçte aşılamada yaş grubunun 18'e düşürülmesiyle çalışmalarda hareketliliğin de arttığına işaret eden Gündoğdu, ancak Türkiye geneliyle kıyaslandığında bölgede bu sayının düşük olduğunu belirtti.

"Özellikle gençler arasında yanlış algıdan dolayı aşıya karşı direnç mevcut. Bu direnci kırmayla ilgili çalışmalarda aşağıya ulaşılabilirliği ciddi anlamda artırdık." ifadelerini kullanan Gündoğdu, il geneli ve bütün köylerde mobil ekiplerin belli bir program çerçevesinde aşılama faaliyetini yürüttüğünü bildirdi.

İl genelinde tüm sağlık merkezlerinde, hastanelerde aşının randevusuz yapıldığını anlatan Gündoğdu, belli yaş gruplarında biraz keyfi olarak aşının ertelendiğini gördüklerini kaydetti. Gündoğdu, "Özellikle kısırlık veya kalple ilgili aslı olmayan bilgilerin sosyal medya üzerinden veya arkadaş çevrelerinde konuşulmasından dolayı bazı gençlerimizde soru işaretleri olduğunu görüyoruz. Bunu da aşmanın yolu olarak ikna timlerini oluşturduk. Yapılan bilgilendirmelerin ardından vatandaşların kısa sürede aşısını yaptırdığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu, endişesi bulunanların da kendilerine ulaşabileceğini dile getiren Gündoğdu, "En önemli gücümüz aşı ve çok şükür bütün ülkede ve ilimizde herkese yetecek kadar aşımız mevcut. Vatandaşlarımızın bir an önce aşısını yaptırması, Kovid-19'u hayatımızdan, gündemimizden çıkarmak, normal hayata dönebilmek için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl'de aşı ikna timinde yer alan diş hekimi Abdullah Karaca da kararsız vatandaşların yapılan görüşmeyle fikrini değiştirdiğini kaydetti.

İkna sonucu aşı yaptıran 62 yaşındaki Heybet Bayri, "Kafamdaki tereddütler gitti ve ikna oldum. Herkesin aşı olmasını isterim." dedi.

İlk doz aşısını olan 28 yaşındaki Fatih Giray da sırası gelen vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yusuf Taş ise Bingöl'ün aşılamada yeterli seviyede olmamasından tedirginlik duyduklarını, aşı sayesinde ölümlerin önüne geçileceğini belirtti.

"Mücadelemizin etkili olabilmesi için aşılanma oranının belli bir seviyeye çıkarılması lazım"

Kızlar Tepesi'ndeki aşı çadırını ziyaret eden Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görüştüğü bazı vatandaşları ikna ederek aşı olmalarını sağladı.

Salgınla mücadelede bölgede güzel çalışmalar yapıldığını dile getiren Ömür, "Maalesef aşılama konusunda Siirt de dahil Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak sonlardayız. Bu bizleri üzmekte. Yaklaşık 1,5 yıldır süren mücadelemizin etkili olabilmesi için vatandaşlarımızın aşılanma oranının belli bir seviyeye çıkarılması lazım." ifadelerini kullandı.

Ömür, vatandaşların asılsız söylentilere itibar etmemesi gerektiğini anlatarak, "Aşı olmazsanız bir hafta sonrayı garanti edebilir misiniz? Bir savaş var ve bu savaşın sonuçlarını kısa vadede düşünmek zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesi aşı olmaya davet ettiklerini belirten Ömür, "Aşı koronavirüse yakalanmayı azaltıyor. Hastalığa yakalandığınız takdirde hafif geçirmenizi sağlıyor ve yoğun bakıma yatmanızı, ölümleri önlüyor. Bu nedenle aşılanmanın yaygınlaşması için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

"Camilerden anons yapıyoruz"

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden olduklarını, il ve ilçelerde aşılama oranını artırmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Her ilçede sabit 3-4 nokta ayrıca 4 mobil ekibin olduğunu dile getiren Başıbüyük, ayrıca aşı çadırları bulunduğunu vurguladı.

Camilerden anons da yaptıklarını anlatan Başıbüyük, "Her cuma camilerde stant açıp afiş ve broşür dağıtıyoruz. Şırnak genelinde ev ev, kapı kapı dolaşan ve '18 yaş üstü aşı olmamış bireyler varsa ve aşıya geldik.' diyen toplamda 372 ekibimiz var. Ekiplerimiz sadece merkezde değil, köy köy dolaşarak, aşılama yapıyor. Hedefimiz Şırnak nüfusunun en az yüzde 70'ini aşılayabilmek. Aşılamanın artırılmasıyla hastalığın önüne geçebiliriz." dedi.

Başıbüyük, hissedilir sıcaklığın 45-50 dereceye ulaştığı Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de mobil ekiplerin vatandaşı aşılamak için gayretle çalıştığına dikkati çekti.

İlde bugüne kadar 140 bin doza yakın aşı yaptıklarını bildiren Başıbüyük, vatandaşlardan merak ettikleri konularla ilgili kendileriyle irtibata geçmelerini istedi.



Başıbüyük, uyarıların dikkate alınması gerektiğini, salgını yenmenin yolunun toplumun aşılanmasından geçtiğini anlatarak, vatandaşların da desteğiyle salgının üstesinden geleceklerine inandıklarını belirtti.