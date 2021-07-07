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Yargıtay'dan emsal karar! Sahte içki ölümünde cinayetten ceza

Yargıtay'dan emsal karar! Sahte içki ölümünde cinayetten ceza

Üç kişinin sahte içki nedeniyle ölümüne ilişkin davada emsal bir karar çıktı. Yargıtay, sahte içkiyi satan büfe sahibi iki sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi

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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, son günlerde artan sahte içkiye bağlı ölümlerle ilgili olarak emsal bir karara imza attı. Bursa'da, büfe işleten Hikmet Kartal hakkında sattığı sahte içki nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olduğu, yine büfe işletmecisi olan Mesut Özbay hakkında ise sattığı sahte içki dolayısıyla 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sonucunda 20 Mayıs 2010'da Kartal'a "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 bin 200 lira, sanık Özbay'a ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 18 bin 200 lira para cezası verildi.

Karar bozuldu

İlk derece mahkemesinin kararının temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, dosyayı inceledikten sonra, sanıklar Kartal ve Özbay'ın yasal olmayan şekilde üretildiğini bildikleri. İnsan sağlığı için tehlikeli olup ölümlere yol açabilen sahte içkileri satışa sunarak kişi ya da kişilerin ölebileceğini açıkça öngörmelerine rağmen sonucu kabullenerek eylemlerini gerçekleştirdiklerinin anlaşılması karşısında, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın bozulmasına hükmetti.

'Olası kasıtla öldürme'

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık 2015'te verdiği kararla sanıkların eylemlerinin "Olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğunu kabul ederek, sanık Kartal'ın 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık Özbay'ın ise maktul sayısına göre iki kez 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Başsavcılıktan itiraz

Temyiz edilen karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce 7 Mart 2018'de onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Haziran 2018'de, sanıklar Kartal ve Özbay'ın eylemlerinin, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturduğu görüşüyle karara itiraz etti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eylemlerin "olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğu hükmünü yineleyerek, itirazın reddine karar verdi. Karar, benzeri yargılamalarda emsal olacak.

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