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Akbank müşterileri panik oldu! Kart ödemeleri ertelendi işte sorunun sebebi

Akbank müşterileri panik oldu! Kart ödemeleri ertelendi işte sorunun sebebi

 Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada siber saldırı iddiası yalanlanırken, kart ödemeleri ertelendi.

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AK Bank'ta yaşanan teknik sorun hala devam ediyor. Müşteriler panik olurken, AKBANK'tan resmi bir açıklamada geldi. Banka yaşanan sorunun kendi bilgisayar sistemlerinden kaynaklandığını siber saldırı olmadığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik sorunu yok
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

Banka ekstre ödemesi 6 Temmuz tarihli kredi kartı son ödemelerinin bir gün ertelendiği de duyurdu.

Akbank, 6 Temmuz 2021 tarihinde resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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