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Çin, sinyal aktarım uydusunu fırlattı

Çin, sinyal aktarım uydusunu fırlattı

ÇİN, uzayda sinyal aktarımını sağlamak üzere tasarlanan "Tienlian I-05" uydusunu uzaya yolladı.

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Son aylarda uzay görevlerini oldukça artıran Çin, arka arkaya yeni uydular fırlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meteoroloji uydusunu fırlatan Çin, şimdii de sinyal aktarım uydusunu uzaya gönderdi.

China Daily'nin haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3C roketi ile Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Merkezi'nden gece saatlerinde fırlatıldı.

Çin Havacılık, Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, uydunun planlanan konuma yerleştiğini bildirdi.

Uydular ve yer sinyal aktarımı sağlıyor 

Tienlian (gök bağlantısı) sınıfındaki uydular, diğer uydular ile uzay mekikleri, uzay istasyonları ve yer kontrol merkezleri arasında sinyal aktarımını sağlamayı amaçlıyor.

Tienlian I-05, bu amaçla tasarlanan birinci nesil uyduların sonuncusu oldu. 5 uyduluk ağdan oluşan uyduların ilki Nisan 2008'de fırlatılmıştı.

Temmuz 2012'de üçüncü uydunun fırlatılmasının ardından Çin, ABD'nin ardından uzayda kesintisiz sinyal aktarımı kapasitesine sahip ikinci ülke haline gelmişti.

Tienlian sınıfı uydularının ikinci neslinin ilk örneği "Tienlian II-01" uydusu da Mart 2019'da fırlatılmıştı.

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