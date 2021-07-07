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Bayram ikramiyeleri ödeme günleri belli oldu

Bayram ikramiyeleri ödeme günleri belli oldu

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bayram öncesi hangi tarihte ödeneceği belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

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Çalışma Bakanı Vecdi Bilgin "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum."

Emekli ikramiyeleri hangi emekliye ne zaman yatacak:

Bağ-Kur emeklileri 16 Temmuz

SSK emeklileri 13-14 Temmuz

Emekli sandığı 15 Temmuz

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