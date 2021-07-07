Kanser ve böbrek hastalarında aşının etkinliği ölçülecek

Organ nakli olan, kanser veya böbrek yetmezliği sorunu yaşayan 10 bin hastada aşının etkinliği ölçülecek.

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Fransa'da Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (ANRS), organ nakli olan, kanser veya böbrek yetmezliği sorunu yaşayan 10 bin hastada Covid-19 aşılarının etkinliğini belirlemek için iki yıllık bir çalışma başlattı.

Çalışma, Covid-19 aşılarının araştırılmasına yönelik projeye katılan yaklaşık otuz hastanede gerçekleşecek.

'Amaç, bu hastaların en iyi nasıl korunacağını öğrenmek'

Toplam 10 bin kişiyi kapsayan Cov-Popart adlı çalışmanın başındaki bulaşıcı hastalıklar uzmanı Odile Launay, "Amaç, bu hastaların en iyi nasıl korunacağını öğrenmektir" diye konuştu.

Profesör Launay ayrıca, "Tüm bu hastalar aynı zamanda "Ciddi Covid türleri geliştirme riski taşıyan" kategorilerde yer alıyor. Bu nedenle, bu grup insanlar için aşılamanın etkinliğini daha iyi anlamak oldukça önemli" diye konuştu.

İki doz yetersizdi üçüncü doza geçtiler

Örneğin kendisine bir organ nakledilen birine, organın vücut tarafından reddedilmesini önlemek için bağışıklık sistemini düşürmeyi amaçlayan tedaviler uygulanıyor.

Fransız sağlık yetkilileri bu tip hastalar için, iki doz Covid-19 aşısının yetersiz kalmasından dolayı üçüncü doz aşının gerekli olduğuna karar verdi.

Araştırma nasıl gerçekleştirilecek?

Mart sonundan beri gönüllülerin katılabildiği projede hedef 10 bin 500 kişiye ulaşmak. Bunlardan 8 bin 650'si çalışmanın kapsadığı hastalıklardan birine sahip olacak, ancak diğer bin 850'sinin herhangi bir sağlık sorunu olmayacak. Böylece, iki grup arasındaki aşıların etkinliği karşılaştırılabilecek.

Toplamda, çalışma yaklaşık 10 patolojiyi içeriyor: Diyabet, obezite, kanser, organ ve kemik iliği nakli, şiddetli kronik böbrek yetmezliği, HIV enfeksiyonu, kronik inflamatuar romatizma ve multipl skleroz. Bu alt grupların her biri 300 ila bin 400 hastadan oluşuyor.

Sağlık yetkilileri, çalışmanın sonuçlarına göre, örneğin, aşının ilk iki veya üç enjeksiyonu arasındaki süreyi kısaltmaya karar verebilir. Diğer kişilere göre, bu sürenin kısa tutulması bu hastalar için şüphesiz gerekli olacak.

Her gönüllü için, Fransa'da izin verilen aşılardan herhangi biri ile aşılama sırasında ilk kan testi yapılacak ve sonraki kan testleri, son enjeksiyondan bir ay, altı ay, bir yıl ve ardından iki yıl sonra yapılacak.

Bu, etkinliğinin önemli bir göstergesi olan aşılamadan sonra vücut tarafından üretilen antikor seviyesini ölçecek.

Bazı deneklerde aşı işe yaramazsa, yakalandıkları virüsün hangi varyantı olduğunu bulmak ve bu "aşı başarısızlığında" bir rol oynamış olup olmadığını belirlemek için çalışmalar sürdürülecek.