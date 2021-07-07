Akbank'ta sorun sürüyor! Kredi kartı ve kredi borcu son ödeme tarihi gelenler ne yapacak?

Akbank'ın internet bankacılığı uygulaması dün çökmüştü. Sorun hala giderilemedi. Siber saldırı iddialarını yalanlayan Akbank, hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu. Ancak binlerce kişi, hala uygulamayı kullanamadığı için son günü gelen ödemelerini yapmakta zorlanıyor.

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Akbank'taki teknik sorun halen giderilemedi. Dünden beri bankacılık işlemleri için Akbank'ın web sitesi ve mobil uygulamasına girmek isteyen kullanıcılar işlem yapamıyor.

Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların endişeleri üzerine Akbank bugün ikinci bir açıklama daha yayınladı. Buna göre son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihleri 7 Temmuz'a ertelendi. Krediler de faiz işletilmemesi, işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."

Akbank'tan yeni açıklama geldi Akbank'tan yapılan yeni açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

Akbank uygulaması siber saldırıya mı uğradı?

Akbank'ta müşterilerin bankacılık uygulamasına giremedikleri, yatırım işlemleri yapamadıkları iddialarına ilişkin açıklama yayınladı. Akbank, siber saldırıya uğradıkları konusundaki iddiaları yalanlamıştı.

Akbank, siber saldırıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını, hiçbir güvenlik sorunu olmadığını bildirmişti.