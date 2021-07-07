BIST 1.385
DOLAR 8,67
EURO 10,26
ALTIN 502,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

Elazığ'da kıyafetleri gören ekiplere haber verdi! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da kıyafetleri gören ekiplere haber verdi! Acı haber geldi

ELAZIĞ'da serinlemek için baraja giren ve kaybolan 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Olay, merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan Nazmi Ç. (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü uzantısında bulunan Şahsuvar köyünde suya girdi. Kıyıda çobanların kıyafetlerini gören vatandaşlar, etrafta kimseyi göremeyince durumu 112 acil sağlık, polis ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, olay yerinde çalışma başlattı. Suya giren kurbağa adamlar, bir süre sonra Yusuf Yücer’in cansız bedenini suyun altından çıkartarak olay yerinde hazır halde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Yücer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kurbağa adamların suda kaybolan Nazmi Ç.’ye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı
Foto Galeri Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de genç yaşındaki doktor evinde ölü bulundu
Mardin'de genç yaşındaki doktor evinde ölü bulundu
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Bakan Varank'ın 'Türkiye uçan arabada liderliğe oynayacak' sözlerine Naci Görür'den yanıt
Bakan Varank'ın 'Türkiye uçan arabada liderliğe oynayacak' sözlerine Naci Görür'den yanıt
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'in kamplarından kurtulan Uygur Türkleri ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'in kamplarından kurtulan Uygur Türkleri ile bir araya geldi
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi! Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi! Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
İngiliz vekilden Hazreti Muhammed için heykel kadar saygı duyulmuyor isyanı
İngiliz vekilden Hazreti Muhammed için heykel kadar saygı duyulmuyor isyanı
7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi sorgulama
7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi sorgulama
Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries'e silahlı saldırı: Ağır yaralandı
Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries'e silahlı saldırı: Ağır yaralandı
İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı