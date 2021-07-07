BIST 1.385
DOLAR 8,67
EURO 10,26
ALTIN 502,85

Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı

Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı

DÜZCE'de şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Kentte 2 yıl önce de 7 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı

Düzce’de sağanak yağış kendini çok şiddetli gösterdi. Yağışla beraber su taşkınları ve sel meydana geldi.

120
Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı

 Bir çok noktada evler tahliye edildi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

220
Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı

88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce’de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi. Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

320
Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı

 2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü. 

420