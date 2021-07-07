Düzce'yi sel vurdu! Dereler taştı, yollar çöktü insanlar mahsur kaldı
DÜZCE'de şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Kentte 2 yıl önce de 7 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.
Düzce’de sağanak yağış kendini çok şiddetli gösterdi. Yağışla beraber su taşkınları ve sel meydana geldi.
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Bir çok noktada evler tahliye edildi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
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88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce’de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi. Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
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2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü.
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