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Mardin'de genç yaşındaki doktor evinde ölü bulundu

Mardin'de genç yaşındaki doktor evinde ölü bulundu

Mardin Devlet Hastanesinde görevli Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), evinde ölü bulundu.

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Mardin Devlet Hastanesi’nde iki yıldır görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), sabah hastaneye gelmedi. Hastane yönetimi ve mesai arkadaşlarının telefonla aramalarına rağmen, evde yalnız yaşayan Doktor Ekmen’den haber alınamadı.

Hastanedeki mesai arkadaşlarının endişe etmesi üzerine, durum polise bildirildi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, çilingir yardımıyla içeri girdi. Polis ekipleri, evde Doktor Ekmen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekmen’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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