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İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

58 göçmen kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 40 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 04.40 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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