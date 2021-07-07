Bakan Fahrettin Koca: Bugün 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamaya yönelik yeni bir açıklama geldi. "Randevu alın, Covid-19'a karşı şartları siz de lehinize çevirin!" ifadelerini kullanan Koca gün içinde yapılan aşı sayısını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 863 bin 433 doz aşı yapıldı. Yarın randevu alın, Covid-19'a karşı şartları siz de lehinize çevirin!" ifadelerini kullandı.