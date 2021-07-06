Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'la ilgili sözleri CHP'yi karıştırdı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası programında, CHP'yi karıştıran Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'la ilgili sözlerini değerlendirdi.

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Türkiye Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal, Bülent Ecevit ve İsmet İnönü ile ilgili sözlerini tartışıyor. Zülfü Livaneli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirilerinin dışında tutması tepki çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Livaneli'nin açıklamaları konusunda, "CHP tertemiz bir partidir" sözleriyle karşılık verirken, Deniz Baykal'ın eski kurmayları Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen ateş püsküren açıklamalar yaptı.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da tartışmalara katılan bir başka isim. Deniz Baykal ise kurmaylarıyla yaptığı konuşmada, Zülfü Livaneli'nin açıklamalarına üzüldüğünü belirtti. Öte yandan CHP Genel Merkezi, Sedat Peker'in Korkmaz Karaca ve Deniz Baykal'ın iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyor. Baykal bu konudaki rahatsızlığını da dile getirdi. Livaneli'nin açıklamalarına bir tepki de Bülent Ecevit'in yakın kurmayı Süleyman Yağız da bir açıklama yaptı. Yağız, Livaneli ile ilgili iddialı sözler söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası programında, CHP'yi karıştıran Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'la ilgili sözlerini değerlendirdi.