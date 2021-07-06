Alman medyası TOGG'u yazdı: Türkiye uluslararası pazarı fethetmek istiyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili bir haber yayımlayan Alman devlet televizyonu ZDF, Türkiye'nin iddialı bir hedefin peşinde olduğunu belirtti.

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Alman devlet televizyonu ZDF'de Jörg Hendrik Brase tarafından Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili bir yazı yayımlandı.

Türkiye'nin iddialı bir hedef peşinde olduğunun belirtildiği yazıda TOGG'un gelecek yılın sonundan itibaren montaj hattından ineceği hatırlatılarak, "TOGG, bir devrim vaat etmiyor. Kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye, bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Türkiye, bir otomotiv ihracat merkezi. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışına teslim ediliyor. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler ve artık bu konumsal avantajlarını kendi amaçları için kullanmak istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.

"Uluslararası pazarı fethetmek istiyorlar"

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın, "Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz" sözünü hatırlatan ZDF, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası pazarı fethetmek istediğini söyledi.

ZDF'de kaleme alınan yazıda Türkiye'nin otomobil sektöründe Alman bilgi birikimini de kullandığı söylendi. 27 yıl boyunca Alman otomotiv tedarikçisi Bosch için çalışan Gürcan Karakaş'ın TOGG'a geçtiği hatırlatılarak, Karakaş'ın hayalini Türkiye'de gerçekleştirmek istediği belirtildi. Ayrıca baş tasarımcı olarak Mercedes ve Volkswagen için modeller tasarlayan Türk kökenli Alman Murat Günak'ın da TOGG'da işe başladığı hatırlatıldı.

"Türkiye gücünü göstermek istiyor"

Yayınlanan haberde iki yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 100. yılında gücünü herkese göstermek istiyor. Türkiye'de geliştirilen elektrikli otomobil de buna bir örnek" denildi.