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Adana merkezli 12 ilde change TIR operasyonu 34 gözaltı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana merkezli 12 ilde change TIR operasyonu 34 gözaltı

ADANA merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 137 TIR, Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların suçtan elde ettiği değerlendirilen banka hesaplarındaki parayla birlikte yaklaşık 150 milyon liralık taşınmaz mala savcılık tarafından bloke konuldu.

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ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri rehinli, çalıntı, hacizli ve yakalamalı TIR'ları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 42 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 34 zanlı yakalandı, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 TIR bulundu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli araçlara ait 10 araç beyni, 2 beyin okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin TL ele geçirildi.

Öte yandan zanlıların suçtan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 150 milyon liralık mal varlıklarına ve banka hesaplarındaki paralara mahkemece tedbir kararı uygulandı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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